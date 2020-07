Umrla starejša kolesarka, v katero je s kolesom trčil otrok

Nesreča se je zgodila v četrtek okoli 15.50, ko je sedemletni otrok kolesaril po betonski ploščadi med stanovanjskimi bloki na Ulici Staneta Severja v Mariboru. "Na koncu ploščadi je, ob betonskih stopnicah, zapeljal po travnati nabrežini navzdol na asfaltirano površino za pešce. Ravno takrat je po tej površini za pešce prikolesarila 76-letna kolesarka. Otrok je s kolesom trčil v njen desni bok, nakar sta oba padla. Kolesarka se je ob tem hudo telesno poškodovala," so v petek sporočili iz PU Maribor. Poškodovanko so z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor.

Iz Policijske uprave (PU) Maribor so sporočili, da so jih danes iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor obvestili, da je v bolnišnici umrla 76-letna kolesarka, ki je bila udeležena v prometni nesreči.

Mariborski policisti so si pod vodstvom dežurnega preiskovalnega sodnika in v navzočnosti pristojne državne tožilke ogledali kraj nesreče. Takrat so sporočili, da bodo tako proti kolesarki kot proti mami otroka izvedli prekrškovni postopek. "Kolesarka namreč ne bi smela kolesariti po površini za pešce, otrok pa ni imel brezhibnega kolesa in še ni opravil kolesarskega izpita," so iz PU Maribor v petek sporočili svoje ugotovitve.

Poleg tega nihče od njiju ni uporabljal kolesarske čelade. Policisti bodo pristojnemu tožilstvu podatli tudi poročilo o dogodku.

Sicer pa je v letošnjem letu na območju PU Maribor v devetih prometnih nesrečah umrlo 10 ljudi. V enakem obdobju lanskega leta je v šestih prometnih nesrečah umrlo šest ljudi.