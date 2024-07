Umrla velika humanitarka in zaščitnica otrok Anita Ogulin

Anita Ogulin je bila velika borka. Vse življenje se je borila za pravice in boljše življenje tistih, ki tega sami niso zmogli. Pred dobrima dvema letoma pa se je morala začeti boriti tudi zase, dobila je namreč diagnozo kronične levkemije in mnogoceličnega limfoma B. 16. julij je dan, ko je legla k večnemu počitku, a njeno ime in poslanstvo živita naprej.

Vse življenje je goreča zagovornica otrokovih pravic in tudi odgovornosti. Vedno je bila tista, ki je pozivala k odgovornemu starševstvu ter se zavzemala za prijazno, odgovorno, solidarno, strpno in odprto družbo. Zanjo, mamo dveh otrok in babico dveh vnukov, so bili vsi otroci njeni otroci, še posebej otroci v stiski.

Preden se je popolnoma predala humanitarnemu delu, je opravljala različna druga dela, med drugim je kmetovala, opravljala tajniška in referentska opravila, po izobrazbi je bila novinarka. Svoje vrednote in izkušnje, že zgodnje otroške, je prenesla v strokovno humanitarno delo, ko je postala sekretarka, kasneje pa tudi predsednica Zveze prijateljev mladine (ZPM) Moste-Polje. Zadnja leta je bila invalidsko upokojena, a je v zvezi, ki se je aprila letos njej v čast preimenovala v Zvezo Anita Ogulin in ZPM, še naprej delala kot prostovoljka.

Ogulinova se je rodila v skromno družino, njena mama je bila slabovidna, oče pa popolnoma slep - kot njegova vodnica je že od zgodnje mladosti razvijala sočutje in empatijo. Ko je govorila o svojem otroštvu, je večkrat povedala, da so težko živeli. Družina, ki je bila tudi rejniška, je pod svojo streho sprejemala otroke brez doma ali brez ljubeče družine, h kateri bi se lahko zatekli.

Kot eden najbolj prepoznanih obrazov Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je pomembno vplivala na delovanje te organizacije. Vseslovenske projekte podpore in pomoči otrokom, mladim in družinam pa je uresničevala prek Zveze Anita Ogulin in ZPM.

Anita Ogulin je bila vrsto let zadnje pribežališče za premnoge pozabljene otroke in družine. S svojo izjemno predanostjo in dolgoletnim delom na področju socialnega varstva in dobrodelnosti je pripomogla k izboljšanju življenjskih razmer številnih otrok, družin ter posameznikov v stiski, so zapisali v Uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar .

Bila je avtorica številnih programov: Botrstvo, Hiša zavetja, Avtobus sreče ...

Kot dolgoletna sekretarka Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje in pozneje njena predsednica je zasnovala ter izvajala številne programe in dejavnosti za otroke, kot so brezplačni izleti, letovanja in tabori, ki so otrokom iz neurejenih družinskih razmer omogočili doživeti pravo otroštvo. Posebej pomemben je bil njen prispevek k projektu Hiša zavetja za trpinčene in zlorabljene otroke pri ZPMS.

Je avtorica in soavtorica številnih programov, med katerimi izstopajo Avtobus sreče, Nikoli sam, Botrstvo v Sloveniji, Boom počitnice ter projekt Mladi in Evropa. Ti programi so pomagali prebuditi občutek sprejetosti in lastne vrednosti pri otrocih ter omogočili njihovo socialno vključenost. Program Botrstvo v Sloveniji je z njeno pomočjo omogočil podporo več kot 13.000 otrokom, zbranih je bilo več kot 33 milijonov evrov sredstev in v programu se je v krog solidarnosti povezalo več kot 10.000 botrov.