Umrla ženska, ki jo je novembra napadel zakonski partner

O dogodku v stanovanjski hiši v Novem mestu so bili policisti obveščeni 16. novembra zvečer. Na kraj so bili takoj napoteni policisti in reševalci, ki so hudo poškodovano žensko oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Ob prihodu policistov 45-letnika ni bilo doma, se pa je kmalu zatem sam zglasil na policijski postaji. Policisti so mu odvzeli prostost in poklicali reševalce, ki so mu oskrbeli lažje poškodbe.