Črna kronika
Črna kronika

Upajo, da ne bodo vse leto reševali padalcev

02. 01. 2026 09.30

Avtor:
N.L.
Reševanje padalca

"Pravijo, da kar počneš na novega leta dan, boš počel celo leto. Mi vsekakor upamo, da ta rek ne drži," so zapisali gorski reševalci iz Kranja, potem ko so v četrtek posredovali v občini Preddvor, kjer je na drevesu pristal padalec.

Člani Gorske reševalne službe Kranj so okoli 12.30 dobili poziv, da je na Potoški gori v občini Preddvor zasilno pristal padalec. "Padalec je na srečo sam varno prišel na tla, mi pa smo z drevesa sneli še padalo," so zapisali ob fotografijah z intervencije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob tem so spomnili na rek, da to, kar počneš na novega leta dan, počneš vse leto. "Če pa zgornji rek vseeno drži, potem naj bodo vsi, ki bodo letos potrebovali našo pomoč, nepoškodovani, tako kot je bilo v tem primeru," so zapisali.

Po podatkih Gorske reševalne službe so v enoti Kranj lani zaradi nesreč pri aktivnostih v zraku obravnavali šest intervencij. Na intervencijo so devetkrat odšli tudi zaradi nesreč pri hoji po poteh in brezpotjih, enkrat so pomagali plezalcu in turnemu kolesarju, štirikrat pa smučarjem.

gorski reševalci padalstvo reševanje Slovenija

