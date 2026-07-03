Upokojenca iskali policisti, gasilci, reševalni psi ... Najden v Ljubljani

Malo po 14. uri so novogoriški policisti prejeli obvestilo, da v Domu starejših občanov Vrtojba pogrešajo enega od svojih varovancev. Policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica so takoj po prejemu obvestila začeli izvajati aktivnosti za izsleditev pogrešanega starejšega moškega.

V iskalni akciji, ki je potekala pod vodstvom Policijske postaje Nova Gorica, so poleg policistov na območju več naselij v občinah Šempeter–Vrtojba, Miren–Kostanjevica in Mestni občini Nova Gorica sodelovali tudi gasilci PGD Šempeter, poklicni gasilci Javnega zavoda gasilske enote Nova Gorica, reševalci enote za hitre reševalne intervencije ter vodniki reševalnih psov različnih enot. V iskanje pogrešanega je bil vključen tudi helikopter Letalske policijske enote.

Zaradi bližine državne meje med Slovenijo in Italijo so o iskanju pogrešanega obvestili tudi italijanske varnostne organe.

Iskalna akcija je bila ob 19.30 začasno prekinjena, a le nekaj ur kasneje so pristojni prejeli obvestilo, da so pogrešanega moškega izsledili.

Okoli 30 minut po polnoči je PU Nova Gorica prejela obvestilo, da so pogrešanega živega in nepoškodovanega našli na območju Ljubljane.

"Policija se iskreno zahvaljuje vsem sodelujočim službam sil za zaščito in reševanje ter posameznikom za hitro odzivnost, požrtvovalnost ter odlično medsebojno sodelovanje pri iskalni akciji. S skupnimi prizadevanji vseh sodelujočih se je iskanje uspešno zaključilo, pogrešani pa je bil najden živ in nepoškodovan," so sporočili s PU Nova Gorica.