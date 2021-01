Uriniral v javnosti, ko sta ga ženski opozorili, da se to ne spodobi, se je zgodil pretep

Kot so sporočili novogoriški policisti, sta ženski, stari 46 in 18 let, 30. 12. 2020 okrog 18.00 ure odšli peš proti bencinskemu servisu na Vojkovi cesti v Novi Gorici. Ob bankomatu v bližini je 26-letni domačin iz okolice uriniral.

Ko sta se približali bankomatu, se je moški usedel v osebni avtomobil, medtem pa ženski še nedostojno ogovoril. Ženski sta pristopili do avtomobila in ga opozorili, da se ne spodobi urinirati na javnem mestu. Moški se je razburil in začel na njiju kričati.

Postal je agresiven in želel izstopiti iz avtomobila, kar mu je 46-letnica preprečila tako, da je zaloputnila z vrati vozila. Ko je moški ponovno želel odpreti vrata, mu jih je ženska vnovič zaprla. Nato je izstopil 43-letni domačin, ki je sedel na zadnjih sedežih vozila in s pestjo udaril 18-letnico v predel nosu, ta se je začela braniti in mu skušala udarec vrniti.