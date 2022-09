Uslužbenka ukradla bančno kartico stranki in si prilastila 20.000 evrov

31-letna osumljenka iz okolice Ptuja se je do denarja lahko dokopala zato, ker je imel oškodovanec ob bančni kartici shranjeno tudi PIN številko, so pojasnili predstavniki PU Maribor.

Policisti so sicer pri njej opravili hišno preiskavo in zasegli manjši del ukradenega denarja, ob tem pa tudi manjšo količino prepovedane droge konoplje. Zaradi navedenih kaznivih dejanj so osumljenko kazensko ovadili na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru, so še sporočili s PU Maribor.