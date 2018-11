V Mariboru zaradi sumljivih pošiljk evakuirali 400 ljudi

Pristojni so izvedli potrebne ukrepe za zavarovanje ljudi in v postopku tudi izolirali 20 oseb. Na kraju so gasilci in policisti, na poti so uslužbenci medicinske fakultete iz Ljubljane. Zaradi intervencije je zaprt del Cankarjeve ulice v Mariboru, med Razlagovo ulico in Partizansko cesto. Incident se je zgodil v Zavarovalnici Sava. Evakuirali naj bi 400 ljudi.