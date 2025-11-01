Neuradno: padec po udarcu s pestjo v lice, bokser ni bil uporabljen

Po našem petkovem poročanju, da je 21-letni Rom, ki je v pridržanju, edini osumljeni v primeru napada v Novem mestu, medtem ko Policija še vedno preverja morebitno vpletenost drugih oseb, smo v oddaji 24UR pridobili nove podrobnosti preiskave.

Kot smo neuradno izvedeli, naj bi Policija izključila, da je bil osumljenec med napadom oborožen. Udarca naj tako neuradno ne bi zadal z bokserjem, kot se je sprva špekuliralo, temveč naj bi žrtev s pestjo udaril v lice, ta pa je zaradi uradca nato padla po tleh.

Policija neuradno tudi nima samega posnetka tragedije, nobena od nadzornih kamer v bližini naj namreč ne bi bila usmerjena v prizorišče tragedije.

Morje sveč pred lokalom Lokalpatriot v Novem mestu FOTO: 24ur.com icon-expand