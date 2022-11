Uspešen četrtek za konjiške policiste, manj za madžarska vlomilca

Prejšnji četrtek so konjiške policiste obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo v Tepanju. Storilca sta ukradla denar in pobegnila, a so občani kmalu zatem opazili vozilo madžarskih registrskih tablic in voznika, ki jim je bil sumljiv, zato so ga zadržali do prihoda policistov. Slednji so ugotovili, da gre za voznika, ki je čakal vlomilca. "Vozniku smo odvzeli prostost, vozilo pa zasegli. Vlomilca sta peš pobegnila s kraja," so sporočilu s PU Celje.

Konjiški policisti so začeli s pregledovanjem okolice, pridružili pa so se jim še drugi policisti bližnjih policijskih postaj in vodniki službenih psov. Pri pregledu terena so v Tepanju opazili dva kolesarja, ki sta vozila proti Draži vasi. Ko sta opazila policiste, sta odvrgla kolesi in zbežala. V Draži vasi sta nato ukradla avtomobil, ki pa se jima je po nekaj metrih pokvaril, zato sta zbežala proti Novi vasi in tam ukradla drugo vozilo.