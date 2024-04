Ustavila voznika in trdila, da ju je ogrožal: vmes sta ga okradla

Po dejanju so pobegnili. Policisti PP Novo mesto so nemudoma pričeli preiskavo kaznivega dejanja in dejavnosti za izsleditev storilcev. Na podlagi zbranih obvestil in drugih ugotovitev so včeraj popoldne ugotovili identiteto in prijeli storilca iz naselja Brezje, ki sta stara 27 in 20 let. Obema so odvzeli prostost in ju pridržali. Nadaljujejo policijsko preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin. Ovadili ju bodo zaradi kaznivega dejanja drzne tatvine, so sporočili s PU Novo mesto.