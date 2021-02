Ustavili in pridržali voznico s skoraj tremi promili alkohola

Blejski policisti so v četrtek zvečer obravnavali voznico, ki je vozila s skoraj tremi promili alkohola (1,37 mg/l) v krvi, zaradi česar so jo tudi pridržali. Zaradi hujšega prekrška proti njej poteka prekrškovni postopek, sporočajo s PU Kranj in dodajajo, da se tveganje pri vožnji pod vplivom alkohola začne že pri 0,09 mg/l alkohola, ko se poslabša sposobnost opazovanja premikajočih se luči. Zato vozite trezni in ne ogrožajte drugih, še svetujejo.

Na območju PU Celje so v četrtek zvečer obravnavali 36-letnega voznika osebnega vozila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v drevo. Policisti so ugotovili, da je voznik brez veljavnega vozniškega dovoljenja vozil neregistrirano vozilo, na katerem je imel nameščeni različni registrski tablici. Vozil je tudi pod vplivom alkohola, saj mu je preizkus z alkotestom pokazal, da je imel v krvi 1,01 mg/l alkohola. Vozniku so policisti začasno zasegli vozilo, ga pridržali ter mu izdali plačilni nalog.