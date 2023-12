Ustavili kombi z migranti, voznik odrinil policista in zbežal

Policisti so včeraj okoli 19.30 pri kontroli prometa na območju Viča ustavili kombi slovaških registrskih označb in ugotovili, da voznik v njem prevaža 15 državljanov Sirije. Voznik je odrinil policista in zbežal. Čez nekaj metrov so ga policisti ujeli in mu odvzeli prostost. Zaradi suma storitve kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in poskusa preprečitve uradnega dejanja bo priveden k preiskovalnemu sodniku. Postopki s tujci še potekajo.

V petek pa so policisti okoli 15.30 pri kontroli prometa v Logatcu ustavili osebno vozilo avstrijskih registrskih označb in ugotovili, da voznik in sopotnik v njem prevažata 10 državljanov Sirije in državljana Turčije. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države je bila obema odvzeta prostost in bosta privedena k preiskovalnemu sodniku. Postopki s tujci še potekajo.