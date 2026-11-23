Mariborski prometni policisti so v sklopu evropsko usklajenih poostrenih aktivnosti nad tovornimi vozili in avtobusi, ki so trajale od 16. do 22. novembra, minulo soboto dopoldan na avtocesti A1 zunaj Slovenske Bistrice ustavili 63-letnega voznika gospodarske družbe slovenskega prevoznika, ki je vozil skupino vozil iz smeri Avstrije proti Ljubljani.

Ker so policisti sumili, da sta vlečno in priklopno vozilo, ki tvorita skupino vozil, tehnično neustrezni, so odredili izredni tehnični pregled, pri katerem je bilo ugotovljeno, da so pnevmatike na pogonski osi vlečnega vozila skoraj popolnoma izrabljene in da zavorni sistem priklopnega vozila ne deluje ustrezno. Ugotovljene so bile tudi neustreznosti karoserije skupine vozil. Policista sta skupino vozil izločila iz prometa in z vozil odvzela registrske tablice, vozniku pa na kraju izrekla globo v višini 800 evrov. Policisti so zoper odgovorno in pravno osebo gospodarske družbe slovenskega prevoznika uvedli hitri postopek. Za pravno osebo je predpisana globa v višini 4.000 evrov, za odgovorno osebo pravne osebe pa 500 evrov.

Policisti pozivajo voznike in družbe oz. podjetja prevoznikov, da redno preverjajo brezhibnost svojih vozil. Tehnične napake pri tovornih vozilih in skupinah vozil bistveno podaljšajo zavorno pot, zato neustrezni zavorni sistemi in pnevmatike lahko vodijo v prometne nesreče z najhujšimi posledicami. Policisti bodo s poostrenimi nadzori nad tehnično brezhibnostjo vozil nadaljevali tudi v prihodnje z namenom, da s cest pravočasno izločimo nevarna vozila ter tako zagotovimo večjo varnost vseh udeležencev v cestnem prometu.