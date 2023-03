Ustavili Albanca s francoskimi registrskimi, italijanskim dovoljenjem, orožjem in drogo

V začetku meseca so policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Maribor na avtocesti A1 na območju Šentilja ustavili in kontrolirali osebno vozilo, ki je v Slovenijo prišlo prek Avstrije.

Tujec, državljan Albanije, se je identificiral s ponarejenim potnim listom in ponarejenim vozniškim dovoljenjem, posedoval je tudi predelano orožje, pištolo znamke Walther, in dva nabojnika z naboji kalibra 9mm, katerih promet, nabava in posest po zakonu niso dovoljeni. Pri moškem so policisti našli tudi 67 gramov prepovedane droge kokain.



Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva in neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog bo osumljeni s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, so sporočili iz PU Maribor.