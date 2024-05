Ustavili voznika, ki je že pred 8. uro zjutraj napihal 3 promile

S PU Kranj so sporočili, da so v torek že nekaj pred 8.uro zjutraj na gorenjski avtocesti, v bližini izvoza Kranj zahod v smeri Ljubljane, v postopku obravnavali 60-letnega voznika, ki je vozil avtomobil pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 1,61 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka, kar je več kot 3 promile.

Kasneje, okoli 14. ure, so policisti ustavili še voznika, ki mu je bil odrejen hitri test na prepovedano drogo, ta pa je pokazal pozitiven rezultat. Strokovni pregled je odklonil.

Za oba voznika so policisti odredili pridržanje do 12 ur, zoper obeh bodo podali tudi obdolžilna predloga pristojnemu okrajnemu sodišču.

Policisti si ob tem želijo, da bi se vsak posameznik zavedal svojih ravnanj v cestnem prometu in upošteval prometne predpise. Voznike pozivajo, naj ravnajo odgovorno, strpno in varno in s tem pripomorejo k zmanjšanju števila prometnih nesreč, saj so posledice nesreč lahko zelo hude, z vsako nesrečo, pa pride tudi do zastojev. Opozarjajo naj vozniki, za volan vedno sedejo le trezni, z opravljenim vozniškim dovoljenjem tiste kategorije, v katero spada vozilo, ki ga vozijo.

"Vsak posameznik naj v prometu sprejema odgovorne odločitve. Z odgovornim pristopom vsakega posameznika bi bili vsi udeleženci v prometu sigurno varnejši in vsak bi lahko dosegel svoj načrtovani cilj. Prometnih nesreč bi bilo s tem veliko manj," so še zapisali.