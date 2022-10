Ustavili zelo pijanega voznika, ki je v avtu prevažal mlajšega otroka

Po obvestilu občana, da je na cesti opazil pijanega voznika, so šli v akcijo mozirski policisti, ki so moškega ustavili. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel okoli dva promila in pol alkohola v krvi. Poleg tega pa je v avtu prevažal mladoletnega otroka.

Včeraj popoldne je občan obvestil PU Celje, da je na območju Policijske postaje Mozirje opazil voznika, ki je vozil zelo nezanesljivo, saj je močno vijugal po cesti in ogrožal tako sebe kot tudi druge udeležence cestnega prometa. Voznika so policisti ustavili, preizkus z alkotestom pa je pokazal, da je imel okoli dva promila in pol alkohola v krvi. Z njim v vozilu je bil tudi mlajši otrok. Voznika so pridržali do streznitve. Sledi mu obdolžilni predlog. Za otroka je poskrbela mama.



Občanu, ki nas je obvestil o nezanesljivi vožnji voznika, se policisti zahvaljujejo. Vse udeležence cestnega prometa pa opozarjajo, da alkohol nikakor ne sodi v promet. V zadnjih letih je skorajda polovici najhujših prometnih nesreč botrovala vožnja pod vplivom alkohola. Zato nikar za volan, če ste uživali alkoholne pijače.