Utopitev otroka: policisti nadaljujejo s preiskavo

Kot smo poročali, so včeraj policisti PU Maribor sporočili, da so bili okoli 12.30 obveščeni o tem, da se v bazenu utaplja otrok. Reševalci iz vode so poškodovani mladoletni osebi nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči, ki so jo nato prepeljali v ptujsko bolnišnico. Kljub zdravstveni pomoči je otrok v bolnišnici umrl.