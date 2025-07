Utopitev v Velenjskem jezeru: 24-letnik ni znal plavati

Policija je sporočila več podrobnosti o utopitvi v Velenjskem jezeru. Včeraj okoli 17. ure so bili obveščeni o tragični nesreči, ki se je zgodila na območju Velenjskega jezera. Na mrtvem rokavu neurejenega kopališča se je utopil 24-letni tuji državljan, ki ni znal plavati.

Skupaj s prijatelji se je zadrževal ob robu jezera, ko so ti opazili, da je izginil pod gladino. Takoj so pričeli z iskanjem, vendar žal neuspešno. Pogrešanega so pozneje našli potapljači nekaj metrov od brežine, na nekaj metrov globine. Dogodek ponovno opozarja na pomembnost spoštovanja varnostnih ukrepov ob kopanju v naravnih vodah, še posebej na neurejenih kopališčih, opozarja Policija.