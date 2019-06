Utopitev v Velenjskem jezeru

Ponoči je na plaži Velenjskega jezera v občini Velenje oseba odšla plavat v jezero, nato pa se ni vrnila na obalo, so zapisali na Centru za obveščanje. Na Policijski upravi so nam potrdili, da naj bi se 22-letni fant, ki je bil v družbi ob jezeru, okoli 1. ure ponoči odločil, da bo zaplaval. Ker se nato ni več vrnil iz vode, so prijatelji o tem obvestili policijo.

Na kraju so posredovali gasilci PGD Velenje in reševalci Podvodne reševalne službe Slovenije – Postaja Velenje. Ti so preiskali območje in okoli 4. ure našli moškega, ki ni več kazal znakov življenja.

Ogled kraja še poteka, okoliščine dogodka preiskujejo pristojne službe. Odredili bodo tudi sanitarno obdukcijo, ki bo pokazala natančen vzrok smrti.