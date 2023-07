Utrujeni voznik tovornega vozila vijugal po cesti in dobil visoko globo

Policijska uprava Novo mesto je sporočila, da so nekaj po 21. uri prejeli obvestilo, da naj bi iz smeri Ljubljane proti Novemu mestu voznik tovornega vozila s priklopnikom srbskih registrskih oznak vijugal po cesti in s tem ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so se nemudoma odzvali, kršitelja izsledili in ga ustavili.

Med postopkom so novomeški policisti ugotovili, da je voznik prekoračil dovoljeni čas vožnje in da v tem času ni imel predpisanih odmorov in počitkov. Moškemu so prepovedali nadaljnjo vožnjo, mu odvzeli dokumente in zaradi kršitve izrekli globo v višini 890 evrov. Zaradi kršitev pa bodo izrekli globo tudi odgovorni pravni osebi.

"Voznike tovornih vozil in avtobusov opozarjamo, naj dosledno upoštevajo predpisan čas vožnje, odmorov in počitkov. Ne le zaradi kazni, ampak predvsem zaradi lastne varnosti in varnosti drugih udeležencev v prometu," ob tem pozivajo na PU Novo mesto.

Utrujenost voznika je pomemben dejavnik tveganja prometnih nesreč, zato je pomembno, da vozijo spočiti in v ustreznem psihofizičnem stanju. "Ob prvih znakih utrujenosti naj varno ustavijo vozilo, se spočijejo in šele nato nadaljujejo z vožnjo. Dosledno naj upoštevajo omejitve hitrosti in cestno-prometna pravila, predvsem ustrezno varnostno razdaljo. Med vožnjo naj ne uporabljajo mobilnega telefona in drugih naprav, ki lahko vplivajo na zbranost voznika," so še dodali.