V 102. letu umrla zadnja narodna herojinja

Andreana Družina, ki so jo poznali pod partizanskim imenom Olga, se je rodila v Trstu 26. januarja 1920, a je fašistično nasilje njeno družino prisililo, k selitvi v Ljubljano, nato pa še v Zagreb. Njen oče je bil krojač, mati pa je bila gospodinja. Družina je bila aktivno ilegalno delovala, njenega očeta pa so ustaši v Zagrebu najprej zaprli, nato pa še obesili, zato je pobegnila nazaj v Ljubljano. Tam je začela pomagati partizanskim obveščevalcem – VOS, leta 1942 pa se je pridružila tudi partizanskim bojnim enotam.

V partizanih je imela različne vloge – od pomočnice mitraljezca do vodje obveščevalnega centra sedmega korpusa. V različnih operacijah je bila petkrat ranjena, od tega nekajkrat huje. Zaradi uspešnih akcij in pogumnih dejanj so jo po Sloveniji bolje poznali kot Šercerjevo Olgo. Za revijo Slovenski Jadran, ki je izšla leta 1953, je Olga opisala eno od akcij, v kateri je bila najhuje ranjena.

V bojih pri Crnem Lugu na Hrvaškem je partizanski bataljon utrpel močne nemške napade. Bila je med zadnjimi, ki so se začeli umikati, saj so krili umik večine enote. Dva naboja sta jo zadela v kolk in padla je »kot posekana«. Ker je bil nemški napad prehiter, je niso mogli spraviti na nosila in ostala je sama. Nekako se je spravila v bližnji hlev, a je vedela, da tam ne more ostati. Zvlekla se je v hišo, kjer so ji domačini kljub negodovanju pustili, da je zlezla v posteljo. Ko je prišla nemška patrulja, jim je povedala, da je tuberkulozna, zato so jo pustili pri miru, zvečer pa so jo našle partizanske enote.

Po koncu vojne je delala v Ozni oziroma Udbi. Za narodno herojinjo Jugoslavije je bila proglašena 21. julija 1953, so sporočili iz Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.