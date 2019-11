V le 48 urah na območju Ljubljane 13 vlomov: kradli nakit in gotovino

Policisti PU Ljubljana so v le 48 urah obravnavali več kot 10 vlomov. V Medvodah je bilo vlomljeno v stanovanjsko hišo. Odtujili so nakit. Premoženjska škoda znaša okoli 3.000 evrov.

V Šiški so vlomili v stanovanjsko hišo in stanovanje. Odtujili so nakit in gotovino. Skupna škoda znaša več tisoč evrov. Na območju Viča so policisti obravnavali kar pet vlomov v stanovanja oziroma stanovanjske hiše. Vlomilci so odtujili denar in nakit. Premoženjska škoda znaša okoli 7.700 evrov.

Za Bežigradom so ljubljanski policisti obravnavali dva vloma. Neznani storilec je vlomil v hišo in odtujil prehrambne izdelke. Povzročil je za okoli 2.000 evrov škode. Spet drugi storilec pa je vlomil v stanovanje in ukradel nakit ter računalnik. Lastnike je oškodoval za 1000 evrov.

V Črnučah so vlomilci iz stanovanja odtujili denar, nakit in računalniško opremo. Škoda znaša nekaj tisoč evrov.

Policisti so obravnavali tudi dva primera vloma v podjetje. Na ižanski cesti so odtujili prenosni računalnik (škoda znaša okoli 700 evrov), v Mengšu pa je neznanec iz skladišča podjetja odnesel več kosov električnega orodja. Lastnike je oškodoval za 2700 evrov.