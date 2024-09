Nesreča se je zgodila v sredo nekaj minut pred 15. uro. Po do sedaj zbranih obvestilih Policije je vlak, ki je vozil na tej relaciji, trčil v moškega na odseku, kjer prečkanje ni dovoljeno. Poškodbe moškega so bile tako hude, da je na kraju umrl.

O nesreči sta bili obveščeni dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka. Na kraju so policisti opravili ogled. Po do sedaj zbranih obvestilih je tuja krivda izključena. Policisti bodo o nesreči obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.