V 69-letnika med prečkanjem železniške proge trčil vlak

Škofjeloški policisti so bili v soboto nekaj čez 15. uro obveščeni o nesreči med vlakom in pešcem na območju Virmaš. Po podatkih PU Kranj je 69-letni pešec na označenem prehodu ceste z Andrejevim križem čez železniško progo prečkal prehod in pri tem spregledal vlak, ki ga je strojevodja z zmanjšano hitrostjo vozil v smeri železniške postaje Škofja Loka. Bil je v fazi zaustavljanja.

Pešec je bil pri tem lahko telesno poškodovan. Na kraju mu je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo.

Na vlaku nihče od potnikov ni bil telesno poškodovan. Na kraju so bili tudi gasilci.

Železniški promet je bil na relaciji Ljubljana–Kranj za dobro uro zaustavljen.

Policisti za pešca vodijo prekrškovni postopek.