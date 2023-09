V 85-letnega kolesarja trčil avtomobil, umrl je na kraju nesreče

Danes okoli 10. ure se je na Poti za Brdom v Ljubljani zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 85-letni kolesar. Kot so sporočili s PU Ljubljana, je po do sedaj zbranih obvestilih voznik osebnega vozila, ki je vozil v smeri Griča, zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v kolesarja, ki je pripeljal nasproti. V trčenju se je kolesar tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju umrl.