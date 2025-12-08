Svetli način
Črna kronika

V Ajdovščini med kontrolo prometa ujeli Romuna, ki ga je iskala Nemčija

Ajdovščina, 08. 12. 2025 15.59 | Posodobljeno pred 27 minutami

Ajdovski policisti so minulo sredo v centru Ajdovščine ustavili vozilo, v katerem so bili trije državljani Romunije. Vsi so bili v preteklosti že obravnavani zaradi težjih kaznivih dejanj, za enega od njih pa je Nemčija razpisala evropski priporni nalog.

Policisti so med kontrolo cestnega prometa minulo sredo v večernih urah ustavili vozilo znamke Volkswagen golf z romunskimi registrskimi tablicami. V vozilu so bili trije moški, vsi državljani Romunije.

V postopku so policisti ugotovili, da je Nemčija za enega od moških razpisala evropski priporni nalog, zato so ga prijeli. Preiskovalna sodnica v Novi Gorici je zanj odredila pripor.

Slovenska policija (slika je simbolična).
Slovenska policija (slika je simbolična). FOTO: Bobo

Vsi trije Romuni so bili sicer v preteklosti že obravnavani zaradi različnih težjih premoženjskih kaznivih dejanj (oboroženi ropi, napadi na bankomate, posedovanje orožja ...). Med pregledom vozila so policisti v njem našli pripomočke za izvrševanje kaznivih dejanj in jih zasegli.

Ajdovski policisti skladno z usmeritvami državnega tožilstva v Novi Gorici primer preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja izdelovanja in pridobivanja orožja in pripomočkov, namenjenih za kaznivo dejanje. Po zaključku preiskave bodo osumljence kazensko ovadili.

