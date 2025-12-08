V Ajdovščini med kontrolo prometa ujeli Romuna, ki ga je iskala Nemčija

Policisti so med kontrolo cestnega prometa minulo sredo v večernih urah ustavili vozilo znamke Volkswagen golf z romunskimi registrskimi tablicami. V vozilu so bili trije moški, vsi državljani Romunije.

V postopku so policisti ugotovili, da je Nemčija za enega od moških razpisala evropski priporni nalog, zato so ga prijeli. Preiskovalna sodnica v Novi Gorici je zanj odredila pripor.