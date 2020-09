V Ajdovščini požar uničil štiri avtomobile

Danes zjutraj, ob 2.43, so ajdovske policiste obvestili, da je na parkirišču na Grivški poti v Ajdovščini zagorelo več osebnih vozil. Po do sedaj zbranih podatkih je zagorel eden od zabojnikov za smeti, požar pa se je nato razširil na štiri osebna vozila, ki so bila parkirana ob zabojnikih, so sporočili s PU Nova Gorica. Na kraj požara so prišli gasilci GRC Ajdovščina in PGD Ajdovščina, ki so požar in komunalne zabojnike pogasili.