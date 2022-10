V Ajdovščini 'uradnik' ogoljufal starejšo žensko

V ponedeljek so novogoriški policisti na območju Ajdovščine obravnavali goljufijo starejše osebe. Ugotovili so, da je neznani moški pristopil do starejše občanke, se lažno predstavljal za uradno osebo in jo prosil, naj mu posodi denar. Oškodovanka mu je ugodila, nato jo zahteval še večji znesek in predlagal obisk banke.

icon-expand Moški, ki se je lažno predstavljal za uradno osebo, je od starejše občanke Ajdovščine prejel neznano količino denarja. FOTO: Shutterstock Rekoč, da potrebuje pomoč, sta se nato z gospo skupaj odpravila do druge bančne ustanove, kjer je občanka sodelovanje zavrnila. Zahtevala je, naj jo odpelje nazaj domov, kar je storilec tudi storil, nato pa se je za njim izgubila kakršna koli sled. Ker ji na prošnje občanke ni želel izdati potrdila o 'izposojenem denarju', je takoj po njegovem odhodu o goljufiji obvestila Policijo. Moški, ki se je lažno predstavljal za uradno osebo, je od starejše občanke Ajdovščine prejel neznano količino denarja. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo. Starejši pogosto žrtve nepridipravov Policijska uprava Nova Gorica ob tem opozarja, da so žrtve goljufij predvsem starejše osebe, ki so pogosto neprevidne do neznanih oseb, ki ponujajo različne storitve, jih nagovarjajo k nakupu ali pa jih s pogovorom zamotijo, nato pa okradejo. Prav tako starejši navadno šele kasneje ugotovijo, da so bili žrtve kraje ali goljufije, poudarjajo. "Neznanci oz. storilci kaznivih dejanj že ob prihodu želijo pridobiti zaupanje, njihov edini cilj pa je, da jim odtujijo različne predmete," so še zapisali. Dodali so tudi, da storilci svoje žrtve oz. kraje, kjer prevaro izvedejo, pogosto izberejo vnaprej ter jih že pred izvedbo ropa opazujejo. PREBERI ŠE Neznanci napadli 69-letnika in iz hiše ukradli meso Ob tem tudi izpostavljajo, kako pomembno je, da neznanih ali nepovabljenih oseb ne spuščamo v stanovanja. "Sploh če so vsiljivi ali se počutite ogroženo," so pripisali. Ko neznanca spustimo v svoj dom, lahko le-ta za krajo izkoristi vsako manjšo nepozornost z naše strani. "Če postanete žrtev kaznivega dejanja, lahko policistom pomagate pri izsleditvi storilca tako, da si poskušate zapomniti čim več podatkov o storilcu," so še dejali novogoriški policisti.