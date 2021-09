V aligatorju našli človeške ostanke, domnevno pogrešanega v orkanu Ida

Dvotedensko iskanje se je končalo v začetku tega tedna, potem ko so aligatorja ujeli v past, ki so jo nastavili blizu mesta izginotja 71-letnega pogrešanega. Po besedah Lancea Vitterja , tiskovnega predstavnika policije v mestu Slidell, so aligatorja evtanazirali in v njem našli "zgornje dele človeškega telesa". Preiskovalci ugotavljajo, ali gre za ostanke pogrešanega. Ta je konec avgusta izginil, potem ko je v vrtni lopi preverjal razsežnost poplave, ki jo je povzročil orkan Ida.

Z vrta so prihajali nenavadni zvoki, ki so bili slišati kot pljuskanje, zato je žena 71-letnika odhitela na vrt in zagledala moža v primežu poltonskega aligatorja, ki je moškemu že odgriznil roko. Nezavestnega je privlekla do stopnic njunega doma in šla z manjšim čolnom iskat pomoč – telefonske linije takrat niso delovale. Pomoč je prišla prepozno, saj moškega ni bilo več pred hišo. Hiša stoji v neposredni bližini močvirja, kamor vodijo turiste na oglede aligatorjev, a ti po besedah predstavnika policije ne napadejo ljudi, razen kadar ostanejo brez hrane, kar je v velikih ujmah pogosto.