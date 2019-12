V ameriškem mestu Houston trije pitbuli ubili žensko

Policisti v ameriškem mestu Houston so bili v soboto zjutraj obveščeni o brutalnem napadu večjega števila psov na dve mimoidoči ženski. Eno od njih so našli mrtvo, drugo, ki je bila hudo poškodovana, pa so reševalci odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Njeno zdravstveno stanje je po navedbah policije trenutno stabilno.

Kot so še sporočili preiskovalci, so v napadu sodelovali trije pitbuli."Prejeli smo klic moškega, ki je navedel, da je bila napadena njegova žena," so dodali. Kmalu zatem pa so prejeli še en telefonski klic lastnika psov. Ta je sporočil, da so psi napadli žensko, ki je po dogodku ležala v jarku.