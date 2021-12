V apartmajskem naselju na Pohorju izbruhnil požar

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje je požar izbruhnil okoli 20.35. Na PU Maribor so za 24ur.com potrdili, da so prejeli obvestilo o požaru na Hočkem Pohorju, a podrobnosti še niso znane.

Iz Gasilske brigade Maribor pa so nam potrdili, da je zagorelo ostrešje enega od apartmajev. Ti se nahajajo v bližini hotela Bellevue. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za zasebni objekt, v bližini pa se naj bi nahajal plinohram.

Na terenu je po naših informacijah trenutno šest gasilskih enot.