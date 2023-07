V Aqualuni zagorelo zaradi napake na električni napeljavi

V soboto je, kot smo poročali, zagorelo v termalnem parku v Podčetrtku. Z ogledom kraja požara in zbiranjem obvestil so ugotovili, da je do požara prišlo v prostorih shrambe, od koder se je ogenj razširil na ostrešje objekta. Tuja krivda za nastanek požara je izključena. Do požara je najverjetneje prišlo zaradi napake na električni napeljavi.