V Avstraliji razkrili mednarodno kriminalno združbo. Priprta naj bi bila dva Slovenca

V priporu v Perthu naj bi bila priprta dva Slovenca, ki naj bi bila del mednarodne kriminalne združbe. Poleg njiju naj bi bila priprta še dva Britanca, vsi štirje pa so osumjeni, da so v oktobru in novembru izvedli več poslovnih in finančnih goljufij.

Kot poroča policija v Perthu na svoji spletni strani, je četverica prišla v Avstralijo z odobreno turistično vizo. Združba je v Avstraliji registrirala pet lažnih podjetij, najela poslovne prostore in odprla več bančnih računov, nato pa najela POS terminale, s pomočjo katerih je goljufala kupce.

V krajšem času, medtem so bivali v hotelski sobi, so vdrli v račune več oseb in s pomočjo sostorilcev iz tujine na svoje račune preusmerili 45.000 dolarjev oziroma slabih 40.000 evrov. Policija je 15. novembra opravila več hišnih preiskav in aretirala četverico, pri kateri je zasegla več POS terminalov, podatke o lažnih računih, potrdila o transakcijah in več različnih potovalnih dokumentov. Ugotovili so, da četverica denarja še ni prenakazala na račune v tujini, je pa to nameravala narediti v kratkem. Pripravljeni so bili namreč, da zapustijo Avstralijo.

Policija je še sporočila, da je bila preiskava goljufije zelo zapletena in zahtevna, vsi štirje pa bodo pred sodnika stopili v četrtek. Četverica je stara 25, 27, 28 in 35 let.

O tem, ali sta res pridržana slovenska državljana, poizvedujemo na slovenskem zunanjem ministrstvu in pri policiji.