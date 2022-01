V Avstriji aretirali osumljenca ropa zlatarne v Ljubljani

Salzburški policisti so v sporočilu za javnost zapisali, da je bil 40-letnik po podatkih iz slovenskega naloga s sostorilcem vpleten v rop v Ljubljani, med katerim sta vklenila in ranila žensko. Storilca sta odnesla predmete v vrednosti okoli 20.000 evrov. Navedli so, da so Hrvata odkrili v enem od gostinskih lokalov, v katerem je zadnjih nekaj tednov delal kot sezonski delavec. Odpeljali so ga v izročitveni pripor, kjer bo počakal na izročitev Sloveniji, poročata častnika Delo in Slovenske novice.