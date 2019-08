V Avstriji in na Hrvaškem prijeli tri slovenske državljane

Slovenska in avstrijska kriminalistična policija sta v torek uspeli najti in prijeti 46-letnega državljana Slovenije, ki so ga slovenski pravosodni organi iskali zaradi prestajanja enajstletne zaporne kazni.

V začetku julija so namreč slovenske policijske oblasti v iskanje 46-letnega osumljenca vključile ciljne preiskovalce skupine BK FAST-Avstrija, saj so sumili, da storilec biva na Koroškem. Iskano osebo so avstrijski kriminalisti prijeli v Avstriji, približno 50 kilometrov pred Dunajem, je zapisano na spletni strani policije.

Prijeti obsojenec je sicer storilec kaznivih dejanj goljufije, ki naj bi jih izvajal tudi med begom. Aretirali so ga na počivališču Schäffern in ga po prijetju predali avstrijskim pravosodnim organom. V nadaljevanju ga bodo predvidoma predali slovenskim pravosodnim organom.

Osumljenec je med letoma 2007 in 2011 dal posojila večjemu številu zasebnikov za večje nakupe in zbral provizijo v višini od 1500 do 6000 evrov. Zneski posojila pa nato nikoli niso bili poravnani ali posredovani.