Policisti so aretirali dva potnika iz Slovenije, stara 29 in 36 let. Oba sta priznala, da sta drogo kupila v Sloveniji in da sta jo hotela odpeljati v Gradec, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.
Črna kronika
V Avstriji prijeli Slovenca, ki sta prevažala drogo
Avstrijski policisti so na avtocesti med Celovcem in Gradcem pri Haimburgu na avstrijskem Koroškem zaustavili avtomobil s slovenskimi registrskimi oznakami, v katerem so našli 330 gramov kokaina, 35 gramov heroina in več tisoč evrov gotovine.
