Črna kronika

V Avstriji prijeli Slovenca, ki sta prevažala drogo

Velikovec, 09. 10. 2025 16.07 | Posodobljeno pred 6 minutami

STA , M.V.
Avstrijski policisti so na avtocesti med Celovcem in Gradcem pri Haimburgu na avstrijskem Koroškem zaustavili avtomobil s slovenskimi registrskimi oznakami, v katerem so našli 330 gramov kokaina, 35 gramov heroina in več tisoč evrov gotovine.

Avstrijska policija
Avstrijska policija FOTO: Shutterstock

Policisti so aretirali dva potnika iz Slovenije, stara 29 in 36 let. Oba sta priznala, da sta drogo kupila v Sloveniji in da sta jo hotela odpeljati v Gradec, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

policija avstrija slovenca droga
V gorski nesreči na območju Trigava umrl 21-letni pohodnik iz ZDA

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

boslo
09. 10. 2025 16.18
Eh, pravi frajeri švercajo na desetine kil kokaina na Norveško...
suleol
09. 10. 2025 16.17
jah caj pa marmelada vabita pa 100gr mesa na teden
Watcherman
09. 10. 2025 16.16
+1
Čestitke za prijetje kriminalcev škodljivih drog.
