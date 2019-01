V Avstriji se je smrtno ponesrečil slovenski smučar

Ko smučar ni prispel na dogovorjeno mesto ob žičnici, so ga prijatelji začeli iskati. Najprej so sami presmučali del proge, po kateri je smučal Slovenec, in ugotovili, da je popolnoma zasut. Nato so obvestili reševalce."Trije reševalci so na kraj nesreče prispeli v petih minutah. Smučar je bil povsem zasut s snegom," je povedal vodja gorskih reševalcev v Altenmarktu Thomas Gotthardt.