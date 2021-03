V avtomobilu prevažal orožje, za katerega ni imel dovoljenja

Policisti PP Dravograd so ob koncu tedna na območju Dravograda obravnavali 20-letnega voznika osebnega vozila, ki se je, ko je opazil policijsko patruljo, skušal izogniti kontroli.

Pri postopku obravnave sta policista opazila, da sta se za voznikovim sedežem nahajala lovska puška in tudi strelivo. Ker voznik ni imel orožne listine, so mu orožje zasegli in uvedli postopek o prekršku po Zakonu o orožju.

V nadaljnjem postopku so ugotovili, da je zaseženo orožje last drugega 20-letnika, ki z orožjem in strelivom ni ravnal skrbno, saj ga je posodil osebi, ki za rokovanje ni imel dovoljenja.

Policisti so tudi zoper slednjega 20-letnika uvedli postopek o prekršku po Zakonu o orožju in "zaradi njegove nezanesljivosti na upravno enoto Slovenj Gradec podali pobudo za odvzem orožja, streliva in orožne listine".