V avtomobilu Slovenca, ki se je namerno zaletel, tudi mladoletna oseba

Policisti Policijske uprave Zagreb so zaključili kriminalistično preiskavo zoper 39-letnega Slovenca, ki so jo uvedli zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja 42-letnika in 35-letnika ter kaznivega dejanja ogrožanja življenja in premoženja 23-letnice in mladoletnika z nevarnim početjem.

"Po opravljeni kriminalistični preiskavi je bil za 39-letnega osumljenca odrejen pripor, kazenska ovadba pa podana na pristojno državno tožilstvo," so v soboto zvečer sporočili s Policije.