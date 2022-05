V avtu našli mrtvega 36-letnika, zaradi suma uboja aretirali 31-letnico

Mariborski policisti so sporočili, da so jih v nedeljo, okrog 22.40, obvestili o prometni nesreči z materialno škodo. Vozilo so policisti našli v bližini kraja nesreče, na Studencih v Mariboru, in v njem 36-letnega moškega, ki ni kazal znakov življenja. Po doslej zbranih obvestilih in na podlagi ogleda so policisti ugotovili, da je bil moški predhodno poškodovan na drugem kraju. Policisti in kriminalisti so kraj zavarovali, zaradi suma storitve kaznivega dejanja uboja pa so odvzeli prostost 31-letni ženski.

Več informacij bodo policisti posredovali v torek, so sporočili s PU Maribor.