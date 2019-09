V avtu zgorela oče in njegova komaj dveletna hčerka

V hudi prometni nesreči, ki se je v nedeljo popoldan zgodila na hrvaški avtocesti, nedaleč od Slavonskega Broda, sta umrla oče in komaj dveletna hčerka. Voznik, ki je vozil avto z nemškimi registrskimi oznakami, je iz še vedno neznanega razloga zletel s ceste, pristal na polju in zgorel.

Tako voznik kot njegova sopotnica sta umrla na kraju nesreče, reševalci, ki so prihiteli na pomoč, pa so bili zaradi strašnega prizora povsem v šoku.

Policija vzrok nesreče preiskuje. Kot pravijo starši pokojnega Josipa, bi se moral njihov sin danes z avtom vrniti na delo v Nemčijo. Včeraj popoldan je odšel od doma s svojo hčerko, ki naj bi jo odpeljal do svoje soproge in dekličine mame zgolj nekaj ulic stran. Zakaj je zavil na avtocesto, kjer se je zgodila nesreča, jim ni znano.

Prvi so na mesto nesreče prispeli gasilci in policisti iz bližnjega Slavonskega Broda, a so lahko le opazovali plamene, ki so dobesedno pogoltnili vozilo. Za deklico in njenega očeta je bilo žal prepozno.