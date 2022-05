V balonarski nesreči nastalo za 11.000 evrov škode

Policija je posredovala dodatne podrobnosti o balonarski nesreči, ki se je pripetila v Beltincih. Po nestrokovnih ocenah je nastalo za 11.000 evrov škode. Napovedali so kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja "ogrožanje posebnih vrst javnega prometa", za kar je predvidena denarna kazen ali do dveh let zapora. Vzrok nesreče še ni znan.

icon-expand Balonarska nesreča v Beltincih FOTO: Tomaž Virag Časnik Vestnik V balonarski nesreči v Beltincih je po nestrokovni oceni nastalo za približno 11.000 evrov škode, so sporočili s PU Murska Sobota. "Okrožni državni tožilec je podal usmeritve, da se po vseh zbranih obvestilih poda kazenska ovadba v smeri suma storitve kaznivega dejanja 'ogrožanje posebnih vrst javnega prometa'," so dodali. Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena denarna kazen ali do dveh let zapora. Balonarska nesreča se je pripetila v torek okoli 18.20. Balon je med letenjem zaneslo v električne kable, nato je strmoglavil. K sreči nihče ni bil poškodovan, je pa bil del naselja brez elektrike. Kot je za časnik Vestnik povedal eden od očividcev, se je balon dalj časa spuščal in dvigal, nato pa je začel hitro padati. Dva potnika sta ob udarcu košare ob tla padla iz nje. Balon pa je spet odneslo v zrak in nato med hiše, kjer se je spet začel hitro spuščati. Balonar se je medtem po reševalni vrvi varno spustil na tla, balon pa je zasilno pristal na dvorišču hiše. V balonu so bile tri osebe, po poročanju časnika Vestnik dva odrasla in en otrok, ki pa niso bile poškodovane. Vzrok nesreče še ni znan.