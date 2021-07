V Banja Luki prijeli enega najbolj iskanih Slovencev

Po podatkih z Interpolove tiralice je Daniel Borojević star 45 let in je rojen Kranjčan, slovenska policija pa ga išče zaradi oboroženega ropa Krekove banke v Celju leta 2002. Skupaj s pajdašem je bančno uslužbenko z avtomatsko puško prisilil, da mu je dala denar, okoli 130.000 evrov, nato pa skozi zadnja vrata pobegnil. Policija ga od takrat išče. Na Europolovem seznamu najbolj iskanih ubežnikov iz nekdanje Jugoslavije je že leta, po podatkih Europola pa je uporabljal tudi ime Mladen Vrabec.

S slovenske Policije so nam sporočili, da nam na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne fizične osebe, zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo odgovoriti, so pa potrdili, da jih je Interpol Sarajevo v začetku meseca obvestil, da so na podlagi mednarodne tiralice, izdane od okrožnega sodišča v Celju, prijeli slovenskega državljana. "Sodišče BIH je zoper slovenskega državljana odredilo izročitveni pripor in pozvalo slovenske pravosodne organe, da jim v času trajanja pripora pošljejo izročitveno dokumentacijo. Izročitveni postopki in nadaljnji postopek so v pristojnosti pravosodnih organov, zato vas prosimo, da se obrnete na njih," so še sporočili.

Vprašanja smo naslovili tudi na celjsko okrajno sodišče, njihove odgovore pa še čakamo.