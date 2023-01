V bazenu se je utapljal otrok, kasneje v bolnišnici umrl

S PU Maribor so sporočili, da so bili okoli 12.30 obveščeni o tem, da se v bazenu utaplja otrok. Kot piše na Upravi RS za zaščito in reševanje, se je dogodek zgodil v Termah Ptuj.

Reševalci na bazenu so poškodovanemu otroku nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči Ptuj. Ti so ga nato prepeljali v nadaljnjo oskrbo v Splošno bolnišnico Ptuj. A kljub zdravstveni pomoči je otrok v bolnišnici umrl, so sporočili na PU Maribor.

Policisti intenzivno zbirajo obvestila o okoliščinah dogodka. Na kraju sta dežurni preiskovalni sodnik in dežurna državna tožilka.