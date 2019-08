V Bazovici strela zadela italijanskega kolesarja

Na Krasu se je v zgodnjih popoldanskih urah razdivjala huda nevihta. Na Resslovi poti, ki prek meje povezuje Bazovico in Sežano, je strela zdela 50-letnega kolesarja, poroča Primorski dnevnik.

Onesveščenega kolesarja so kasneje našli mimoidoči tekači in poklicali na pomoč. V Bazovico je prispel rešilec in zdravstveno osebje, ki je nemudoma začelo z srčno-pljučnim oživljanjem, saj je moškemu zastalo srce.

Oživljali so ga okoli 15 minut, nato pa ga, še vedno v kritičnem stanju, odpeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so ga sprejeli na oddelek za intenzivno nego. Zdravstveno stanje italijanskega kolesarja je še vedno kritično.