V Beli krajini zamaskirani neznanci več ur mučili družino

V noči na petek so v okolici Metlike trije zamaskirani neznanci vdrli v hišo in se več ur izživljali nad štiričlansko družino, poroča današnje Delo. Neznanci so družino, da bi dobili denar, mučili več ur, z razbeljenim likalnikom naj bi jim celo žgali podplate.

Na PU Novo mesto so nam dogodek potrdili, a hkrati pojasnili, da zaradi interesa preiskave o podrobnostih ne morejo govoriti. Je pa za Delospregovoril 39-letnik, žrtev kaznivega dejanja, ki je povedal, da so neznanci v njegovo hišo vstopili okoli pol dveh ponoči in mu takoj zvezali noge in roke. V hrvaškem jeziku naj bi od njega nato zahtevali denar, ki naj bi ga vzel podjetniku iz Metlike. Šlo naj bi za 350.000 evrov.

Žrtev naj bi jim govorila, da ni oseba, ki jo iščejo, pokazala naj bi jim celo osebno izkaznico, a to roparjev ni ustavilo. Kot še piše časnik, naj bi trije zamaskiranci z razbeljenim likalnikom žgali vse štiri, poleg 39-letnika še njegovo ženo in dva otroka. Mučenje naj bi trajalo do pol pete ure zjutraj, ko se je sosed odpravljal v službo in naj bi roparje zmotila luč, tako da so pobegnili. Žrtvam se je uspelo rešiti, stekle so k sosedom in poklicale policijo. Na kraj so prispeli tudi reševalci, ki so družino oskrbeli, nato pa so jih odpeljali v novomeško bolnišnico.

Roparji so zbežali v avtomobilu družine, ki so ga policisti pozneje našli v bližini Ljubljane, prav tako pa so ukradli 12.000 evrov, ki jih je imel 39-letnik pripravljene za nakup avtomobila, še piše časnik.