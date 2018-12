V Beltincih razstrelili bankomat

Malo pred četrto uro zjutraj so bili policisti obveščeni, da je bil na bencinski črpalki v Beltincih razstreljen bankomat. Ko so prišli na kraj dogodka, so kraj zavarovali, zdaj pa zbirajo obvestila. Vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, naprošajo, naj jih o tem čim prej obvestijo.

Bencinska črpalka v Beltincih FOTO: Google Maps Murskosoboški policisti so bili malce pred 4. uro obveščeni, da je bil na bencinski črpalki v Beltincih razstreljen bankomat. "Policisti smo kraj zavarovali in zbiramo obvestila," nam je sporočila Suzana Rauš, predstavnica Policijske uprave Murska Sobota. Dodala je, da policisti vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije v povezavi z dogodkom, pozivajo, naj jim to sporočijo na telefonsko številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali anonimni telefon policije 080 1200.