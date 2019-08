V Beltincih se je v otroškem bazenu skoraj utopil enoletni otrok

Na območju občine Beltinci se je na domačem dvorišču v otroškem bazenu skoraj utopil enoletni otrok. Sprva so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota, od tam pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Po informacijah policije je hudo poškodovan in v življenjski nevarnosti.

Policisti in kriminalisti zbirajo obvestila in opravljajo ogled kraja, obvestili pa so tudi dežurnega preiskovalnega sodnika in državnega tožilca.