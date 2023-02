V Beogradu pridržali Slovenki: tihotapili 30 kilogramov konoplje

V Beogradu so oblasti državljankama Slovenije zasegle okoli 30 kilogramov prepovedane droge konoplje, so sporočili s srbskega ministrstva za notranje zadeve.

Kot so zapisali v poročilu, so med pregledom vozila v posebej izdelanem predalu odkrili 30 kilogramov konoplje v 48 paketih. 24-letno in 29-letno Slovenko so pridržali za 48 ur.